Addio a Fritz Wepper, il celebre assistente nella serie televisiva L'ispettore Derrick. L'attore tedesco è morto a Monaco all'età di 82 anni.

Popolarissimo in Germania, dove è apparso in diversi film fin dalla fine degli anni Cinquanta, a renderlo famoso in tutto il mondo è stato proprio il personaggio di Harry Klein, ruolo che ha interpretato dal 1969 al 1974 accanto al commissario Keller (Erik Ode) in Der Kommissar. E che poi riprese dal 1974 al 1998 nella serie (trasmessa in più di 100 Paesi in tutto il mondo) L'ispettore Derrick, per un totale di 281 episodi. Stephan Derrick era Horst Tappert, morto nel 2008 (e che cinque anni dopo si scoprì essere stato un soldato dell'esercito nazista).

Agli inizi degli anni Settanta recitò nella trasposizione cinematografica del musical Cabaret, accanto a Liza Minnelli. Nel film, premiato con otto Oscar, è Fritz Wendel. Wepper è anche tra i protagonisti di Un ciclone in convento, in onda in Italia tra il 2002 e il 2021.

