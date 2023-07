Domani sera, sabato 8 luglio, proiezione gratuita per tutti in Piazza Risorgimento, alle 21, con premiazione dei cortometraggi più belli della XXI edizione della Weekly Competition di Cinemadamare 2023.

Il comune gallurese in questi giorni è stato il set a cielo aperto dei cortometraggi di giovani cineasti provenienti da oltre 40 paesi diversi, di tutti i continenti. I giovani partecipanti alla Kermesse – è scritto in un comunicato stampa - hanno reso giustizia alle peculiari location del meraviglioso comune della Costa Smeralda: non solo si sono lasciati ispirare dalle ambientazioni marittime mozzafiato, ma hanno anche scoperto e re-interpretato le varie bellezze cittadine come la Scalinata di Santa Lucia, la "Roccia Il Fungo" e le Nuraghe Albucciu. Hanno poi collaborato con la popolazione al fine di completare i propri cortometraggi in tempo per la proiezione di questa sera.

«Sono molto contenta di aver portato ad Arzachena questa iniziativa culturale, un format internazionale legato al mondo del Cinema, ma soprattutto legato al mondo dei giovani», afferma la consigliera delegata alla Cultura, Valentina Geromino. «Vedere e sentire ragazzi e ragazze provenienti da così tante nazioni diverse confrontarsi sulla passione che li accomuna è stato davvero emozionante e da subito hanno mostrato una grande curiosità ed interesse verso il nostro territorio, rinomato per le sue bellezze naturalistiche e per la sua storia millenaria. Non vedo l'ora di scoprire questa sera i lavori di questi giovani cineasti, frutto del loro impegno e della loro creatività».

I registi che nell'ultima settimana hanno girato i loro film su tutto il territorio sardo provengono: 2 dagli USA, 2 dalla Francia, 1 dall'India, 1 dal Brasile, 1 dal Lussemburgo, 1 dall'Argentina, 1 dalla Croazia, 1 dal Cile, 1 dall'Irlanda, 1 dal Kenya, 1 dall'Estonia ,1 dalla Turchia, 1 dalla Russia e 1 dall'Italia.

