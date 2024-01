Otto anni fa il mondo della musica perdeva una delle sue stelle più luminose: David Bowie, morto a New York il 10 gennaio 2016.

In occasione dell’ottavo anniversario della scomparsa del grande artista britannico – all’anagrafe David Robert Jones, nato a Londra nel 1947 – la città di Parigi, molto cara al musicista, ha deciso di rendergli omaggio intitolandogli una via.

La strada si trova nel 13esimo arrondissement della capitale francese, dove in questi giorni il sindaco Jerome Coumet ha scoperto una targa, alla presenza di un centinaio di fan dell’indimenticato “Ziggy Stardust”.

Bowie non visse mai in Francia, ma proprio in Francia si esibì nel suo primo concerto fuori dal Regno Unito, a soli 18 anni. E a Parigi fece la proposta di matrimonio alla sua compagna di vita, la modella Iman, che sposò nel 1992.

