Al Festival di Sanremo è la giornata delle cover.

I 28 big si esibiranno con altrettanti artisti non in gara, interpretando con loro 28 brani usciti tra il 1° gennaio 1960 e il 31 dicembre 2009.

A condurre la serata Amadeus e Gianni Morandi accompagnati dall’attrice Chiara Francini.

IL VOTO – Le esibizioni saranno votate con un sistema misto: il televoto (che avrà un peso del 34%), i giornalisti (33%) e la giuria demoscopica (33%). A fine puntata verrà stilata una nuova classifica che farà media con le precedenti.

Gli ospiti saranno Peppino Di Capri (per lui la consegna del premio alla carriera) e il cast della serie “Mare fuori”. Morandi ricorderà Lucio Dalla che avrebbe compiuto 80 anni il 4 marzo.

E tiene ancora banco l’ipotesi che una cordata alternativa alla Rai possa mettere le mani sull’organizzazione del Festival. «È arrivata una mail da un gruppo che si occupa di eventi, ma non ci sono offerte economiche. Ora non è il momento, più avanti valuteremo», ha spiegato in conferenza stampa il sindaco di Sanremo Alberto Biancheri, al momento poco convinto che questa possa essere una strada percorribile. Dello stesso avviso Giovanni Toti, presidente della Regione Liguria: «Il Festival senza la Rai sarebbe come il pesto senza basilico».

I DUETTI – Ecco l’elenco dei duetti, in ordine di esibizione, come presentati in conferenza stampa:

- Ariete e Sangiovanni – Centro di gravità permanente di Franco Battiato

- Will con Michele Zarrillo – Cinque giorni di te e di me di Michele Zarrillo

- Elodie e Big Mama – American woman dei The Guess Who (resa celebre da Lenny Kravitz);

- Olly e Lorella Cuccarini – La notte vola di Lorella Cuccarini;

- Ultimo con Eros Ramazzotti – Medley di Eros Ramazzotti;

- Lazza con Emma e Laura Marzadori – La fine di Nesli, reinterpretata da Tiziano Ferro;

- Tananai con Biagio Antonacci e Don Joe – Vorrei cantare come Biagio Antonacci di Simone Cristicchi,

- Shari con Salmo – Diavolo in me, medley di canzoni di Zucchero;

- Gianluca Grignani e Arisa – Destinazione Paradiso di Gianluca Grignani;

- Leo Gassmann e Edoardo Bennato con Quartetto Flegreo – Medley di Edoardo Bennato;

- Articolo 31 con Fedez – Medley degli Articolo 31

- Giorgia e Elisa – Luce (tramonti a Nord Est) e Di sole e d’azzurro

- Colapesce e Dimartino con Carla Bruni – Azzurro di Vito Pallavicini e Paolo Conte;

- I Cugini di Campagna e Paolo Vallesi – La forza della vita, Anima mia, medley dei Cugini di Campagna;

- Marco Mengoni con il Kingdom Choir – Let it be dei Beatles;

- gIANMARIA e Manuel Agnelli – Quello che non c’è degli Afterhours;

- Mr. Rain e Fasma – Qualcosa di grande di Cesare Cremonini;

- Madame e Izi – Via del Campo di Fabrizio De André;

- Coma_Cose e Baustelle - Sarà perché ti amo (Ricchi e Poveri)

- Rosa Chemical e Rose Villain – America di Gianna Nannini;

- Modà e Le Vibrazioni – Vieni da me de Le Vibrazioni;

- Levante e Renzo Rubino – Vivere di Vasco Rossi;

- Anna Oxa con il dj Iljard Shaba – Un’emozione da poco di Anna Oxa

- Sethu e bnkr44 – Charlie fa surf dei Baustelle;

- LDA e Alex Britti – Oggi sono io di Alex Britti

- Mara Sattei e Noemi – L’amour toujours di Gigi D’Agostino;

- Colla Zio e Ditonellapiaga – Salirò di Daniele Silvestri.

