Sarà l’ultimo appuntamento del 2022, ma soprattutto l’ultimo evento pubblico nell’anno del Centenario dell’Autonomia. Nella giornata di domani, venerdì 30, il Venerdisco, il dj-set ideato dal comitato Fidali 1983-1998, inserito nel quadro della manifestazione promossa dall’Amministrazione comunale “100 Volte Natale ad Arzachena”, avrà un formato vintage. Alla consolle, infatti, saranno presenti i disc jokey che per primi hanno mosso i primi passi in una professione che si è sviluppata in concomitanza con la nascita della Costa Smeralda.

Ideato per portare in piazza le generazioni più giovani, il Venerdisco ha riscosso un ottimo successo e andrà avanti fino al 6 gennaio. Così il direttivo: «Per la fine dell’anno abbiamo pensato di richiamare alla consolle gli storici dj arzachenesi per chiudere assieme, in un incontro che abbraccia generazioni diverse, un anno importante per il Comune di Arzachena». Non solo musica ma anche cibo e bollicine per gli avventori: «Offriremo ai presenti lo spumante e brinderemo alla fine dell'anno commemorativo, auspicando altri cento anni di progresso e prosperità̀ per tutti i cittadini di Arzachena».

Anche il Sindaco di Arzachena Roberto Ragnedda si unisce all’auspicio dei fidali ripercorrendo alcune tappe: «Si chiude un 2022 ricco di soddisfazioni per tutta l’Amministrazione – dichiara Ragnedda – un anno caratterizzato da nuove elezioni, ma soprattutto un anno carico di significato per la ricorrenza del Centenario, sentita non solo da noi amministratori, ma da tutta la cittadinanza che ha partecipato numerosa ai tanti eventi organizzati. L’appuntamento di domani – continua Ragnedda - rappresenta un altro momento di socializzazione e divertimento per chiudere al meglio l’anno del Centenario, ma anche un momento di speranza in vista del 2023».

