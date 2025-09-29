Selargius, Tuveri: «Chiudere il campo rom sulla 387»Il consigliere di minoranza accende i riflettori sulla bomba ecologica di Pitz’e Pranu
«Il campo rom della 387 va chiuso subito, e le famiglie sistemate altrove senza costi per il Comune di Selargius».
Una richiesta forte contenuta nella mozione presentata dal consigliere di minoranza Mario Tuveri, che nel documento punta anche il dito contro chi ha deciso in passato di trasformare l’ex inceneritore di Pitz’e Pranu in campo sosta: «Una scelta scellerata che ha solo ghettizzato i rom».
La mozione verrà discussa in Consiglio nei prossimi giorni. «Nel campo sosta, nonostante i reiterati interventi di manutenzione da parte del Comune che hanno determinato l’impiego di ingenti risorse pubbliche, è evidente lo stato di degrado nel quale vivono gli utenti», scrive Tuveri.
