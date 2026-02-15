Il momento più atteso è arrivato. Archiviate le incertezze della vigilia, oggi è finalmente Sartiglia. Quella vera che vive nelle scuderie fra brindisi e preparativi, si inebria di stelle e spettacolo. È il grande giorno di Daniele Mattu che, con la benedizione di San Giovanni, guiderà la corsa del gremio dei Contadini. «Più passano le ore e più l’emozione si fa sentire ma siamo pronti» commenta il 39enne.

La Sartiglia sarà trasmessa in diretta da Videolina dalle 11.30 e fino alla conclusione delle pariglie (canale 10 del Digitale terrestre; in streaming su www.videolina.it) con il commento di Mario Tasca e le interviste di Gianfranco Locci. Su Sardegna 1 (canale 99; www.sardegna1.it) con la telecronaca in sardo di Gianni Zanata e Nicola Dessì. La giostra del gremio dei Contadini sarà trasmessa in differita su Tcs mercoledì dalle 9, con il commento in inglese di Bettina Brovelli e Matteo Camba.

© Riproduzione riservata