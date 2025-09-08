Il loro amore è cominciato quando i loro sguardi si sono incrociati lungo la strada montana che conduce alla zona di “Sa Stiddiosa”.

Da allora – vinte le reticenze iniziali della famiglia di lei – Quintino Sanna e Antonina Murgia non si sono più lasciati: con i loro 74 anni di matrimonio festeggiati sabato, sono la coppia più longeva di Sarroch.

Novantanove anni Quintino, tre di meno Antonina, un amore che si avvicina alle soglie delle nozze di diamante, che ha generato sette figli, otto nipoti e una pronipote.

Seduti sul divano di casa della figlia Benigna, che li accudisce da alcuni anni, la coppia indissolubile di Sarroch rivela come sia nata quella storia d’amore che si è fatta largo tra i decenni per arrivare ai giorni nostri e raccontare che no, non ci sono ricette per mantenere intatta una storia d’amore così a lungo: «Occorre soltanto armarsi di pazienza e tolleranza», dicono con un sorriso.

