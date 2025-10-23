Nuovo incidente stradale provocato dall’attraversamento improvviso di un cervo.

La scorsa notte, sulla Strada statale 195 bis, all’altezza dello svincolo nei pressi del Villaggio Moratti, un’auto ha travolto un grosso ungulato che cercava di passare da un lato all’altro della carreggiata.

L’impatto è stato violentissimo, l’animale è morto sul colpo, mentre il conducente è stato accompagnato da un’ambulanza del 118 al Pronto soccorso dell’ospedale Brotzu di Cagliari con un codice verde.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Assemini.

