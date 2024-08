È tornata nei luoghi della sua infanzia per ribadire la sua contrarietà alla speculazione energetica. L’attrice Caterina Murino lancia un altro appello per la difesa del territorio dall’assalto delle multinazionali dell’energia. Questa volta lo fa da Sant’Antioco, per l’esattezza da Torre Canai, uno degli scorci più suggestivi delle costa sulcitana, durante un incontro con associazioni e numerosi sindaci del territorio. «Nessuno di noi – commenta l’attrice – vuole le pale eoliche in questo mare meraviglioso».

«Per poter fermare questo disastro annunciato in tutta la Sardegna e in particolare nel mare adiacente la costa Sud (15 richieste a Valutazione di Impatto Ambientale per complessivi 10 GW di potenza e 677 aerogeneratori alti 300 mt), è necessaria la mobilitazione di tutta la comunità - ha detto Graziano Bullegas - e in particolare di quella dell’arcipelago del Sulcis. Italia Nostra è impegnata da anni a presentare opposizione alla concessione demaniale marittima di vaste superfici marine, riuscendo anche a far sospendere la concessione».



Tutti i dettagli domani nell’articolo di Stefano Garau su L’Unione Sarda in edicola e nell’edizione digitale del giornale

© Riproduzione riservata