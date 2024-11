Quella leggerezza che prima del corpo è nel cuore, che rende naturale ballare, e ogni gesto intenso e delicato, come una foglia portata dal vento. Rebecca Pitzanti e Greta Teng danzano e volano quasi, con la stessa spontaneità in palestra o davanti al mondo. Sedici anni entrambe, campionesse di Pole Dance, da Sestu a Uppsala in Svezia per il campionato mondiale, hanno ottenuto l’argento nella categoria Artistic Pole Junior Double. Per Rebecca anche un quarto posto nella categoria Artistic Pole Junior Mixed.

Felicità

«C’è la gioia per raggiungere questo traguardo, e non passa, ma anche l’emozione di vedere tante ballerine», ricorda Rebecca. Greta aggiunge: «Poi è stato bello e speciale esibirmi con la mia compagna». Insieme hanno portato una coreografia: «Lei interpretava la tigre, io la domatrice», ricorda Rebecca; timide quasi, quando lo raccontano, e poi senza paura su quel palco. «Certo prima di esibirsi c’è tensione, poi arriva una scarica di adrenalina, e la sensazione di fare qualcosa di bello, con l’applauso del pubblico», continua ancora Rebecca; «abbiamo lavorato tanto alla coreografia, e volevamo mostrarla a tutti», prosegue Greta.

