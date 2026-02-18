Raccolta dei rifiuti a Cagliari: ok all’appalto da mezzo miliardo a De ViziaGara aggiudicata per sette anni. Tra le novità il cambio di colore dei mastelli e la possibilità di usare i contenitori condominiali
Di nuovo De Vizia. Per il momento non in via definitiva ma, salvo sorprese (improbabili), sarà ancora la società (insieme ad Econord) a gestire la raccolta rifiuti e l’igiene del suolo in città.
La società si è aggiudicata in via provvisoria il nuovo mega appalto da oltre 500 milioni per i prossimi sette anni (più altri due e sette mesi di proroga).
Il servizio sarà ancora basato sul porta a porta. Ma una delle novità del nuovo appalto (oltre alla modifica del colore del mastello per la raccolta di carta e plastica) sarà lo spazzamento delle strade: 438 chilometri ogni mese, più 138 di piazze.
Mauro Madeddu