Era appena scesa dal pullman, con sotto braccio una bottiglia di buon mirto da regalare al suo medico di famiglia, quando all’improvviso una ragazza l’ha spinta facendola cadere rovinosamente a terra.

Il racconto

È accaduto lunedì mattina a un’anziana alla fermata di via Brigata Sassari: la ragazza è fuggita e la malcapitata nonnina ha riportato la frattura di sei costole. Tra l’altro ieri le condizioni della settantenne, che era in pronto soccorso al policlinico di Monserrato in attesa di ricovero, sono peggiorate ed è stato necessario metterle l’ossigeno perché non respirava bene. A raccontare la vicenda è la nipote della donna, Laura Pintus che ha lanciato un appello per cercare testimoni: «Se qualcuno quella mattina si trovava là e ha visto o sentito qualcosa sarebbe di grande aiuto. O meglio se la ragazza in questione si facesse avanti e si prendesse le sue responsabilità. Ha un età tra i 17 e i 18 anni, con un giacchetto di colore rosso e i capelli più o meno a caschetto».

La spinta

Tutto succede intorno alle 8,50. «Mia nonna ha settant’anni e ha diversi problemi di salute» racconta la nipote, «quella mattina dal medico la dovevo accompagnare io ma senza dire niente, ha deciso di fare di testa sua e di andare da sola». Dalla sua casa di Pitz’e Serra scende così alla fermata di via Brigata Sassari per raggiungere il medico in via Monsignor Angioni. «Era appena scesa dal pullman e questa ragazza l’ha spinta e l’ha fatta cadere sul marciapiede. Poi è scappata di fretta ed è salita su un altro pullman». A soccorrere la donna sono invece un’altra ragazza e un uomo che chiamano l’ambulanza. «Tempo dieci minuti e poi sono arrivata io» dice ancora Pintus, «mia nonna non ne voleva sapere di andare all’ospedale, così siamo andate dal medico che però era ancora in ferie. Allora siamo tornate a casa ma qui la situazione è precipitata così abbiamo chiamato subito l’ambulanza».

Il ricovero

La corsa in ospedale è col codice arancione. «Ha sbattuto sul marciapiede e questo le ha causato la rottura di sei costole. Quindi l’hanno tenuta al pronto soccorso in attesa del ricovero». La settantenne è ancora molto scossa. «È successo tutto in pochissimi secondi e mia nonna si è ritrovata a terra. Chiediamo di aiutarci se qualcuno ha visto qualcosa, perché a quell’ora alla fermata c’è sempre tanta gente ed è impossibile che non ci siano testimoni. Abbiamo anche chiesto al Ctm di poterci dare le immagini delle telecamere ma ci hanno detto che non funzionano».

