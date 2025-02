Le cifre restano da record. Le multe al passaggio con il rosso al semaforo di viale Colombo, all’incrocio con via Nenni e via Bonaria a Quartu, passano dalle 700 al mese della fine del 2024 alle 600 in 45 giorni di questo avvio del nuovo anno. Per un totale di 4.012 sanzioni da luglio, ossia da quando è stato sistemato il “PhotoRed”, l’apparecchio elettronico che scatta la foto quando si passa con il rosso.

E se molti automobilisti stanno addirittura prendendo strade alternative per evitare di incappare nelle multe, tanti altri protestano perché, a loro dire, il giallo-arancione dura pochissimo e spesso si resta bloccati nell’incrocio per via del traffico o del passaggio dei pedoni.

Le multe vanno dai 167 euro se si commette l’infrazione di giorno ai 222 euro dopo le 22 con la decurtazione, in entrambi i casi, di sei punti dalla patente.

