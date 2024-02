Si è chiuso a Cagliari il tour elettorale di Giuseppe Conte in Sardegna a sostegno di Alessandra Todde, candidata alla carica di governatore per il Campo Largo a guida Pd-M5s alle Regionali del 25 febbraio.

«Vi stanno cancellando sotto gli occhi i presidi scolastici e sanitari, ma come può una terra come questa, ricca di risorse naturali e culturali, risorgere senza un presidio sanitario, senza un presidio scolastico efficace?», ha detto il leader dei Cinque Stelle alla Fiera di Cagliari dopo aver toccato i principali centri dell’Isola. Numerosi i temi toccati nel suo intervento: sanità, scuole, trasporti, e ha puntato tutto sull'aspirante prima donna presidente della Regione: «Siamo orgogliosi perché Alessandra è seria, competente, concreta e soprattutto onesta».

«Vi toglieranno le caserme, taglieranno gli uffici postali, non voglio spaventarvi ma sarà così - ha spiegato Conte dal palco dopo gli interventi del coordinatore regionale Ettore Licheri e la candidata Todde -, perché da Roma il governo attuale, che per far quadrare il bilancio è incapace di costruire una politica espansiva, dice che farà cassa cedendo partecipazioni di Poste e Ferrovie».

(Unioneonline/s.s.)

Conte improvvisa il canto a tenore a Radiolina:

