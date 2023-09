Le notizie dell'edizione delle 13 del 6 settembre 2023 a cura di Valentina Caruso.

Calcio Serie A: il Cagliari riprende oggi la preparazione senza i nazionali

Calcio Serie C: nell'Olbia rottura del legamento crociato per l'esterno Boganini

Basket, Nazionale: Azzurri eliminati ai quarti dei Mondiali. Spissu autore di 8 punti

Basket Serie A: prima amichevole vittoriosa per la Dinamo nel ritiro di Nuoro

Sport Paralimpico: a Oristano la seconda edizione di "Power of Sport”

