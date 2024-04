Paola Pilia – Giornalista di Sardegna1 – conduce la puntata del 9 aprile 2024 de La Strambata, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 12.30. Puntata dedicata all’avvio della XVII legislatura, con la convocazione nuovo consiglio regionale

Ospiti della puntata

Simona De Francisci – Condirettrice del TG di Videolina e Radiolina

Enrico Fresu – Giornalista di Unionesarda.it

Giulio Zasso – Vicedirettore de L’Unione Sarda

Giuseppe Meloni – Giornalista de L’Unione Sarda

La XVII legislatura della Regione è ufficialmente iniziata con il giuramento dei consiglieri regionali, della presidente Alessandra Todde e dei dodici assessori della Giunta. La seduta è stata presieduta da Lorenzo Cozzolino (Psi), il consigliere più anziano.

Prima donna eletta presidente della Regione

Questo evento segna un momento storico, essendo la prima volta in cui una donna è stata eletta presidente della Regione. È fondamentale instaurare una stretta collaborazione tra la Giunta regionale e l’Assemblea per creare leggi efficaci che rispondano alle esigenze dei cittadini sardi e riducano l’astensionismo elettorale.

Gli impegni del nuovo consiglio regionale

L’impegno principale è quello di ristabilire la fiducia dei sardi nel processo elettorale, rendendo chiara l’importanza della partecipazione democratica. Questa legislatura mira a essere un’assemblea di democrazia e coinvolgimento attivo.

È cruciale aprire le porte del governo per ascoltare attentamente le esigenze reali dei cittadini e sviluppare leggi pragmatiche in risposta a tali bisogni. È necessario umanizzare l’attività politica, ponendo l’individuo e i suoi valori al centro del servizio pubblico.

Particolare attenzione è dedicata ai giovani, i veri protagonisti del futuro. Dobbiamo valorizzare le loro abilità e coinvolgerli attivamente nella loro crescita, considerandoli partner nel processo educativo.

La scelta della presidenza del Consiglio regionale è stata un momento cruciale, con una maggioranza di centrosinistra che ha eletto Piero Comandini come presidente. Questo segna l’inizio di un’importante fase di governo, in cui si spera di costruire un futuro luminoso per la Sardegna.

