Egidiangela Sechi, giornalista di Videolina, conduce la puntata del 18 gennaio 2024 di La Strambata, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 12.30.

Ospiti della puntata e argomenti:

Giuseppe Meloni – Giornalista de L’Unione Sarda: il sequestro dei beni al presidente Christian Solinas

Michele Fiori – Servizio Meteoclimatico Arpas: cambiamenti climatici in Sardegna e siccità

Ambrogio Guiso – Consorzio di bonifica Sardegna centrale: emergenze idrica nell’Isola

Luca Saba – Direttore Coldiretti Sardegna: le conseguenze della siccità sulle campagne

Gianni Menicucci – Direttore artistico Teatro Alkestis: presentazione “Sound Around the Island”

Enzo Asuni – Social media manager Gruppo Unione Sarda.

