Lorenzo Paolini e Mariella Careddu conducono la puntata del 12 giugno 2023 de La Strambata, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 12.30.

Ospiti:

Tullio Solenghi - Attore

Gianni Pilo - Ex deputato e sondaggista di Forza Italia

Mauro Pili - Capo redattore L'unione Sarda, ex presidente della Regione Sardegna ed ex deputato di Forza Italia

Settimo Nizzi - Sindaco di Olbia

Emilio Floris - Ex senatore di Forza Italia ed ex sindaco di Cagliari.

© Riproduzione riservata