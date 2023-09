Le notizie dell'edizione delle 10:00 del 5 settembre 2023 a cura di Lele Casini.

Politica: oggi in Consiglio Regionale si vota sugli emendamenti al Collegato

Trasporti: domani a Bruxelles Solinas e Moro incontrano la Commissaria Europea per la nuova continuità

Lavoro: più posti di lavoro ma meno contratti. Poca formazione e salari bassi le cause principali

Oristano: nuova aggressione di un detenuto a una Guardia Carceraria. "Situazione fuori controllo" la denuncia della UILPA

Villasimius: ieri presentato in Municipio il contestatissimo libro del Generale Vannacci

Calcio: ultimo giorno di riposo per i giocatori dopo la sconfitta di Bologna. In serie D ufficializzati i calendari con subito due derby sardi

