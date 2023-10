Le notizie dell'edizione delle 10:00 del 4 ottobre 2023 a cura di Lele Casini.

Sanità: in primo piano nell'Unione Sarda di oggi i malati che vanno oltre Tirreno per farsi operare

Cronaca: è morto Nico Piras, l'allevatore di Lula colpito domenica da due colpi di pistola

Sinnai: grave un giovane caduto dall'altezza di dieci metri in un edificio abbandonato

Sassari: arrestati una coppia di giovani per furto in supermercato

Vajont: per il 60° anniversario Cada Die Teatro aderisce al progetto di Marco Paolini. Le parole di Pierpaolo Piludu

Carbonia: sino al 9 ottobre il festival letterario per giovani "Tuttestorie"

© Riproduzione riservata