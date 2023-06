Le notizie dell'edizione delle 10 del 19 giugno 2023 a cura di Lele Casini.

Bari: inchiesta della DDA per estorsione con modalità mafiose. Arresti in tutta Italia tra cui la Sardegna

Cagliari: è in coma al Brotzu il ragazzo picchiato davanti allo stabilimento Il Lido. Arrestati i due aggressori

Meteo: in arrivo il caldo con temperature oltre i 40°. Allerta della protezione civile regionale

Mare: assalto alle spiagge isolane nonostante numero chiuso, ticket e parcheggi a pagamento

Teatro: stasera alle 21 al Teatro Centrale per la rassegna "Tutti in scena" lo spettacolo "Bertoldo a Corte"

Berlino: ci sono anche 9 atleti e un coach tra la delegazione italiana agli Special Olympics World Games 2023

Calcio: il Budoni festeggia la promozione in serie D

© Riproduzione riservata