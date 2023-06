Le notizie dell'edizione delle 10 del 1° giugno 2023 a cura di Lele Casini.

Cronaca: cinque indagati della procura per smaltimento illecito di rifiuti

Iglesias: i Carabinieri hanno arreastato un 23enne per spaccio. Perquisita anche la sua abitazione

Cagliari: sventato dagli agenti della polizia locale una rissa in Piazza Matteotti. Due trovati in possesso di merce rubata

Maltempo: disagi nell'Isola per gli acquazzoni che si sono abbattuti ieri in Sardegna

Rally: oggi al via il Rally Italia Sardegna, tappa del Mondiale WRC. Incognita meteo

