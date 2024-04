Regione: l’insediamento del nuovo Consiglio Regionale, con il giuramento di Governatrice, consiglieri e assessori. Prime due votazioni per il Presidente del Consiglio andate a vuoto

S.Vero Milis: 54enne muore travolto da un albero

Cagliari: paura sul traghetto in partenza per Civitavecchia per un incendio a bordo

Trapianti: Sardegna al terzo posto per le donazioni di organi. Tra le città Sassari al 3° posto e Cagliari al 5°

Teatro: da domani a domenica al Massimo di Cagliari “La signora del martedì” con Teresa De Sio e Giorgio Haber

Calcio: questo pomeriggio la ripresa degli allenamenti del Cagliari

