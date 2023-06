Le notizie dell'edizione delle 8 del 6 giugno 2023 a cura di Lele Casini.

Sanità: il Ministero boccia la Sardegna sui livelli di assistenza essenziali. Peggio solo Calabria e Valle d'Aosta

Cagliari: sino al 30 ottobre chiuso il reparto di radioterapia oncologica al Businco per rinnovo tecnologico

Sos Enattos: oggi la premier Meloni presenterà la candidatura del sito sardo per l'Einstein telescope

Cavallette: ieri vertice a Cagliari. Per l'Assessora Satta miglioramenti ma servono ancora due anni per uscire dall'emergenza

Pirri: nella notte ha preso fuoco una macchina. Pochi dubbi sull'origine dolosa

Calcio: oggi dalle 18:15 Domus aperta per l'allenamento del Cagliari. A parte Lapadula.

