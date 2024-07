Moratoria: esposto presentato in Procura della Repubblica. L’interpretazione della Legge Regionale potrebbe bloccare anche gli impianti già avviati

Abbanoa: approvato il bilancio non senza polemiche. Critiche dalla Presidente della Regione sulla gestione

Salvini: la visita del Ministro per la riapertura del ponte Diana. 55 milioni di euro per l’acqua in arrivo in Sardegna

Incendi: il bollettino della giornata di ieri

Porto Canale: non dovrebbe essere in pericolo di vita l’operaio schiacciato da un tubo. La protesta dei sindacati

Porto Cervo: questa sera alle 22 il concerto di Noemi

Calcio: vittoria del Cagliari per 2-0 nell’amichevole contro il Catanzaro

