Le notizie dell'edizione delle 12:00 del 30 agosto 2023 a cura di Lele Casini.

Cronaca: incidente stradale sulla galleria tra Castiadas e Solanas. Sei feriti, di cui due in pericolo di vita, nello scontro frontale tra due auto

Oristano: ieri aggressioni alle Guardie Penitenziarie da parte dei detenuti della Sezione Alta Sicurezza. La denuncia del sindacato

Domus de Maria: arrestato un giovane per maltrattamenti alla mamma e minacce ai Carabinieri

Economia: da uno studio di Confartigianato Sardegna, l'Isola al terzo posto per produzione complessiva con impianti fotovoltaici

Lutto: la conferma della morte dell'ex giocatore del Cagliari Victorino arriva dalla tv uruguaiana Telemundo

Cagliari: rinnovo fino al 2027 anche per Obert. Oggi potrebbe esserci l'ufficialità di Petagna

