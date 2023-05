Le notizie dell'edizione delle 10 del 3 maggio 2023 a cura di Lele Casini.

S.Efisio: terza giornata della Festa. Stasera la processione a mare. Diretta su Videolina e unionesarda.it;

Ros: maxi operazione dei Carabinieri contro la 'ndrangheta, 108 arresti in tutta Italia, anche la Sardegna coinvolta;

Portoscuso: arrestato un 21enne per spaccio di droga;

Arzachena: da oggi e per tre giorni il G20 delle spiagge. Protesta dei balneari che non partecipano al summit;

Harpissima: edizione 2023 a Cagliari. Le parole della Direttrice Artistica Tiziana Loi;

Tennis: le partite di oggi al Sardegna Open.

