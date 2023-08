Le notizie dell'edizione delle 8:00 del 29 agosto 2023 a cura di Lele Casini.

Continuità Territoriale: "Disparità di trattamento tra Corsica e Sardegna è responsabilità dello Stato"

Politica: giovedì in Regione si ritorna in Aula per cercare accelerare approvazione Collegato entro la settimana prossima

Olbia: primo caso in Italia di separazione consensuale tra due donne legate da unione civile. Bimbo minorenne affidato alla mamma non biologica

Vendemmia 2023: calo di produzione ma di maggiore qualità

Carloforte: venerdì parte la tre giorni di *Asterischi Festival. Primo confronto pubblico con Mario Pregliasco e Mario Calabresi

Calcio: ieri sconfitta per il Cagliari. Inter troppo forte. Infortunio di Pavoletti. Ultimi giorni di mercato

