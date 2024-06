Autonomia differenziata: “la secessione dei ricchi” la definizione della Presidente della regione Todde della Legge approvata dal Governo

Cagliari: omicidio nella notte. Un uomo ha accoltellato la moglie a margine di un litigio

Uta: arrestato un 77enne. Nel cortile della casa trovate 88 piante di marijuana

Cagliari: la denuncia del sindacato Nursing Up sull’ennesima violenza contro gli infermieri

131 DCN: incidente questa mattina all’altezza di Sologo. Tre feriti non gravi

Bari Sardo: fiamme anche in un box container in un cantiere in disuso. Non è esclusa l’origine dolosa

Cagliari: oggi al Teatro Alkestis proiezione di “Tres Animeddas”

Calcio: non si sblocca ancora la situazione dell’allenatore del Cagliari. Dossena verso il Como

© Riproduzione riservata