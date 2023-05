Le notizie dell'edizione delle 8 del 19 maggio 2023 a cura di Lele Casini.

Politica: oggi la visita del Ministro Calderoli in Consiglio regionale. Assenti i capigruppo delle minoranze;

Salute: per risolvere emergenze liste d'attesa ASL Cagliari visiterà nel weekend e sino a mezzanotte;

ANED: la denuncia dell'associazione degli emodializzati: "I turisti in dialisi non hanno assistenza in Sardegna";

Escalaplano: incidente mortale ieri sulla Provinciale 22. A perdere la vita una turista austriaca;

Inflazione: dopo marzo anche ad aprile frena l'aumento dei prezzi a Cagliari;

Musica: confermati altri cinque nomi per il Red Valley di Olbia;

Calcio: oggi Cosenza-Cagliari. Out Millico;

Basket: vittoria della Dinamo per 80-69 contro la Reyer Venezia. Sabato match point per i sassaresi.

