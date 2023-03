Le notizie dell'edizione delle 8 del 15 marzo 2023 a cura di Lele Casini.

Politica: la maggioranza si spacca sulla decisione del ricorso della Regione contro il bilancio dello Stato e sul "si" all'autonomia differenziata

Villaputzu: incidente mortale ieri sulla provinciale 99. Morta una donna di 84 anni

Olbia: incendio nella notte nella zona industriale

Musica: Nick The NightFly il 24 marzo a Cagliari

Calcio: in Lega Pro vittoria dell'Olbia e pareggio per la Torres

Calcio: oggi allenamento a porte aperte per il Cagliari

