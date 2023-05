Le notizie dell'edizione delle 10 del 15 maggio 2023 a cura di Lele Casini.

Cagliari: caduto in strada un ramo dello storico ficus di Piazza Ingrao. Nessun ferito. Danni ingenti;

Cagliari: incendio nella notte in un locale di via Cima;

Cagliari: degrado in città con molti siti in stato di abbandono con in primo piano i rifiuti;

Oristano: interrogazione dell'opposizione sullo stato di Torregrande, nonostante la conferma della Bandiera Blu;

Bosa: interrogazione di quattro consiglieri sulle polemiche relative alle concessioni delle aree pubbliche per le manifestazioni;

Cagliari: oggi alle 17:30 nello spazio di via dei Genovesi, inizia il laboratorio teatrale a cura di Giancarlo Biffi;

Basket: oggi gara2 a Mestre tra Reyer e Dinamo;

Trail: al Sardinia Trail vincono il francese Heloury e la polacca Mayer.

