Oggi è l’anniversario di uno dei momenti di aggregazione sportiva che da quasi 50 anni accompagna i tifosi del Cagliari.

Domenica 21 dicembre 1975… la prima radiocronaca dei rossoblù su Radiolina! Una pietra miliare. I pionieri, i fondatori di Radiolina provavano ogni giorno l’emozione di fare sempre una cosa nuova. E allora perché non fare una radiocronaca da Roma?

«Amici ascoltatori di Radiolina benvenuti alla prima radiocronaca sul Cagliari, siamo allo stadio Olimpico», queste le prime parole che arrivarono dalla Capitale, pronunciate da Patrizio Mulas, una di quelle prime voci che poi permisero a tanti di parlare e comunicare dietro ad un microfono.

Telefono in una tribuna riservata alle tessere coni, biglietto comprato da lui stesso. Una radiocronaca fatta sottovoce, atipica, sottotono per non disturbare i colleghi vicini. Il risultato non aiuta. 3-0 dopo il primo tempo, che poi sarà confermato anche nel finale.

Lazio-Cagliari, in campo ancora Gigi Riva, da lì a un mese e mezzo l’ultimo infortunio che interruppe in modo definitivo la carriera di Rombo di Tuono. In panchina Mario Tiddia. Il Cagliari dello scudetto è solo uno sbiadito ricordo, ma per la prima volta i tifosi sardi poterono ascoltare le gesta dei rossoblù attraverso la radio, non quella nazionale con il consueto giro di campi di tutto il calcio minuto per minuto, ma una radiocronaca integrale della partita.

Il primo gol raccontato in diretta 9 giorni più tardi il 30 dicembre, da Verona, inutile dirlo, rete di Riva, che si ripeté dopo la pausa il 21 gennaio contro il Como per la prima vittoria raccontata alla radio.

Un cult prima dell’avvento delle Tv, un appuntamento che ancora oggi appassiona i tifosi.

A cura di Lele Casini.

Montaggio di Giuseppe Valdes.

