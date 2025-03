Off shore, in Gallura c’è qualcosa che non quadra. I quattro maxi parchi galleggianti, distanti tra loro pochi chilometri renderebbero, nei periodi di maggiore vento, pericolosa se non “letale” la navigazione verso le coste galluresi.

Le criticità rilevate dal Coordinamento Gallura nello studio della “valutazione della sicurezza di navigazione” di Nurax hanno fatto sì che la documentazione del secondo progetto in fase avanzata di autorizzazione, Poseidon, venisse secretata. Nessun documento sulla valutazione dei rischi di navigazione è infatti disponibile.

A Cala Saccaia, il porto industriale di Olbia, sono state stoccate le componenti di turbine per un revamping in qualche località dell’Isola sconosciuta. All’uscita dei tir con il carico per l’eolico ci sarà una manifestazione: «Pacifica», sottolinea Maria Grazia Demontis, portavoce del Comitato gallurese. «Anche se questo non esclude che ci faremo sentire».

Mancano ancora le autorizzazioni definitive, ma i quattro maxi parchi eolici off shore sono già qualcosa di parecchio concreto, visto che due hanno superato tutti gli step fino alla valutazione di impatto ambientale.

