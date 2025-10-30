«È espresso giudizio positivo sulla compatibilità ambientale». Arriva una doppietta di decreti a stendere, di nuovo, il corpo normativo agonizzante della legge sarda sulle aree idonee. Il ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica in un solo giorno ha dato il via libera a due grandi impianti agrivoltaici.

Uno si chiama "AgriPauli" e, portandosi dietro cavi e stazioni di accumulo, sorgerà tra Guspini e Pabillonis. L’altro è il Villacidro 3 e interessa non solo le campagne nel paese del Monte Linas ma anche San Gavino, Sanluri, Serramanna e Villasor. Due operazioni viste con favore negli uffici ministeriali romani che nelle intenzioni dei proponenti prevedono, rispettivamente, l’installazione di 96.750 e 73.814 pannelli. Totale: 170.564 piastre di silicio che caratterizzeranno (stravolgeranno) il panorama.

