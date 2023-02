Il presidente francese Emmanuel Macron e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky volano insieme questa mattina da Parigi al vertice dei capi di Stato e di governo dell'Ue a Bruxelles.

Dopo gli incontri di Londra e Parigi, Zelensky si rivolgerà all'assemblea degli eurodeputati e ai capi di Stato e di governo, sollecitando la fornitura di ulteriore assistenza.

In tarda mattinata avrà una serie di incontri bilaterali, tra cui quello previsto con la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.

Seconda tappa, dunque, della missione in Europa per il leader ucraino arrivato ieri a sorpresa a Londra e poi atterrato in serata nella capitale francese.

Dopo essere stato ricevuto a Downing Street dal premier Rishi Sunak, Zelensky è intervenuto al Parlamento britannico ed è poi stato ricevuto in udienza da re Carlo III a Buckingham Palace. «Date ali alla libertà», ha detto con un'immagine poetica sottolineando la necessità del Paese di ricevere nuovi jet.

Sunak ha confermato che i carri armati britannici “Challenger 2” promessi da Londra a Kiev saranno schierati entro marzo.

Poi, in serata, l’incontro nella capitale francese con Scholz e Macron, che hanno confermato l’impegno di Francia e Germania nel «portare Kiev verso la vittoria finale».

