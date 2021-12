Una disavventura che si è trasformata in pigiama party. E’ successo ieri ad Aalborg, in Danimarca: una forte bufera di neve si è abbattuta sulla cittadina, bloccando clienti e personale in un negozio dell’Ikea.

Le persone all’interno dell’esercizio commerciale, una trentina in tutto, hanno passato la notte nello showroom. E per loro fortuna sono rimaste bloccate dentro l’Ikea, per cui hanno potuto utilizzare letti e poltrone in esposizione per dormire, con tanto di biancheria.

Hanno mangiato i panini alla cannella, bevuto tè e caffè guardando assieme una partita di calcio in tv.

Una fortissima nevicata ha depositato oltre 30 centimetri di coltre bianca, intrappolando tutti. I dipendenti e i clienti (erano appena sei) sono stati anche raggiunti dal personale di un vicino negozio di giocattoli, rimasto pure bloccato.

“Tutto era così inusuale, abbiamo riso della situazione perché probabilmente non la rivivremo più”, ha dichiarato alla tv locale Michelle Barrett, una delle persone rimaste bloccate. Sono riusciti a dormire “nel letto che hanno sempre voluto provare”, ha scherzato il direttore del negozio Peter Elmose parlando con il tabloid Ekstra Bladet: “È stata una buona notte. Tutto divertente”, ha aggiunto.

(Unioneonline/L)

