“Ogni guerra lascia il mondo peggiore di come lo ha trovato. La guerra è un fallimento della politica e dell'umanità, una resa vergognosa, una sconfitta di fronte alle forze del male".

Questo il messaggio diffuso da Papa Francesco su Twitter, dal suo account @Pontifex, scritto – per la prima volta - in lingua russa.

Un post incentrato sull’invasione russa in Ucraina, accompagnato dagli hashtag #PreghiamoInsieme e #Ucraina.

In queste ore Bergoglio si è recato in visita all’ambasciata di Mosca presso la Santa Sede, in Via

della Conciliazione a Roma, per manifestare la sua “preoccupazione” per la guerra.

Il pontefice si è trattenuto poco più dì mezz'ora.

"La situazione umanitaria in Ucraina è stata al centro del dialogo. Papa Francesco ha espresso grande preoccupazione per la situazione dell'intera popolazione, sia nel Donbass (non ne era a

conoscenza) che in altre aree, e ha esortato a prendersi cura dei bambini, prendersi cura dei malati e dei sofferenti, prendersi cura delle persone. Secondo lui, questo è il principale obiettivo cristiano", ha spiegato l'ambasciatore.

