Una decina di esplosioni sono state avvertite questa notte nella città ucraina di Mykolaiv, lo conferma su Telegram il sindaco Oleksandr Sienkevych. Ieri sera il presidente Volodymyr Zelensky ha parlato degli attacchi russi dicendo che Mosca “ha già utilizzato più di tremila missili da crociera” contro il suo Paese. "È – ha aggiunto – impossibile contare il numero dei pezzi di artiglieria e di altri proiettili ma è sicuramente possibile assicurare alla giustizia tutti i criminali di guerra russi".

Il leader di Kiev, inoltre, ha voluto spiegare le ragioni per cui ha rimosso Ivan Bakanov dalle funzioni di capo della Sbu e Iryna Venediktova dalla carica di procuratore generale. Secondo quanto riporta l’agenzia ucraina Unian, l’ex capo del dipartimento principale della sicurezza (Sbu) è stato arrestato in Crimea: “Questa persona è stata licenziata da me all’inizio dell’invasione su vasta scala e, come si può vedere, tale decisione era assolutamente giustificata”, ha dichiarato Zelensky. “Sono state raccolte prove sufficienti per la notifica, a questa persona, di sospetto tradimento. Tutte le sue azioni criminali sono documentate. Tutto ciò che ha fatto in questi mesi e anche prima riceverà un’adeguata valutazione legale”.

Mentre il ministro degli Esteri del Cremlino, Serghei Lavrov, ha definito lo status di candidato Ue per l'Ucraina una "mossa geopolitica contro la Russia", sostenendo inoltre che "la politica estera dell'Occidente porta a ricercare sempre più teatri di guerra" e che il cancelliere tedesco Scholz "perde tempo chiedendo un nuovo accordo sulla sovranità dopo che gli accordi di Minsk sono stati uccisi da Parigi e Berlino".

In queste ore fa notizia l’arresto di Marina Ovsiannikova, la reporter russa diventata famosa dopo essere apparsa, in diretta tv, con un cartello che criticava l'offensiva di Mosca in Ucraina. Pochi giorni fa aveva manifestato da sola vicino al Cremlino. Il rilascio è avvenuto dopo qualche ora di detenzione: "Va tutto bene – ha scritto su Facebook – Ormai ho capito che è meglio uscire di casa con il mio passaporto e una borsa”. Il fermo, per il suo avvocato, era dovuto al sospetto che stesse screditando le forze armate russe.

La giornata di ora in ora:

Ore 12.30 – Altri 500 milioni dall’Ue all'esercito ucraino

Intesa al Consiglio Affari Esteri a Bruxelles su una nuova tranche - da 500 milioni di euro - di aiuti all'esercito ucraino nell'ambito del fondo European Peace Facility "L'Europa continua ad impegnarsi per la pace e la difesa dei nostri valori. Accolgo con favore l'accordo politico sulla quinta tranche a favore dell'Ucraina nell'ambito dell'European Peace Facility. Il sostegno dell'Ue alle Forze armate ucraine ammonta ora a 2,5 miliardi di euro. L'Europa è al fianco dell'Ucraina", scrive in un tweet il presidente del Consiglio Ue, Charles Michel.

Ore 11.30 – Sei morti a Toretsk per un bombardamento russo

Bombardamenti russi hanno ucciso almeno sei persone a Toretsk, città del Donbass, nell'est dell'Ucraina. Lo denuncia il governo di Kiev.

Ore 10.43 – Kiev, "2 civili uccisi e 10 feriti nel Donetsk dai russi”

Due civili sono rimasti uccisi e almeno altri 10 feriti nelle ultime 24 ore nel Donetsk, nel Donbass, per effetto degli attacchi russi, secondo quanto scrive l'agenzia ucraina Ukrinform. "I russi hanno ucciso due civili nella regione di Donetsk e altri dieci sono stati feriti", ha dichiarato il capo dell'amministrazione militare regionale (ucraina) del Donetsk, Pavlo Kyrylenko. Dall'inizio dell'offensiva russa in Ucraina il 24 febbraio, nel Donetsk sono rimasti uccisi 625 civili e altri 1.608 feriti, secondo i dati di Ukrinform.

Ore 9.31 – Anche la catena di abbigliamento H&M abbandona la Russia

La catena abbigliamento H&M ha annunciato che uscirà dal mercato in Russia, sotto sanzioni per l'invasione dell'Ucraina. Lo fa sapere la stessa multinazionale svedese Hennes & Mauritz.

