Papa Francesco “bacchetta” in colpo solo entrambi i candidati alla presidenza degli Usa, Kamala Harris e Donald Trump. «Ambedue sono contro la vita, sia quello che butta via i migranti, sia quello che uccide i bambini», la severa risposta del Pontefice a una domanda di una giornalista durante il volo che da Singapore, ultima tappa della sua visita in Asia, lo ha riportato a Roma.

La reporter aveva chiesto a Bergoglio che consiglio è possibile dare a un elettore cattolico americano che deve decidere tra un candidato favorevole all'interruzione di gravidanza e un altro candidato che vorrebbe invece deportare 11 milioni di migranti. E il Santo Padre non ha risparmiato critiche a nessuno dei due.

Sempre durante il volo di ritorno, Francesco ha anche risposto a una domanda sulle mete dei suoi prossimi viaggi. «La Cina per me è un'illusione, nel senso che io vorrei visitare la Cina», ha detto Bergoglio, spiegando: «Io sono contento dei dialoghi con la Cina: il risultato è buono, anche per la nomina dei vescovi. Si lavora con buona volontà. Ho sentito la Segreteria di Stato su come vanno le cose, io sono contento».

(Unioneonline)

