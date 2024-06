Donald Trump compie 78 anni.

L’ex presidente americano e candidato dei repubblicani, che ha fatto dell'età avanzata di Joe Biden uno dei principali punti di riferimento della sua campagna elettorale, si “avvicina” oggi al suo avversario, più anziano di tre anni e mezzo.

Quasi ogni giorno il suo entourage pubblica video di Biden che inciampa o balbetta, sembra stanco o appare disorientato durante eventi pubblici. Tuttavia, anche il tycoon mostra segni di invecchiamento: negli ultimi mesi, ha confuso i leader di Turchia e Ungheria, ha avvertito che il mondo si stava dirigendo verso una seconda - non una terza - guerra mondiale e ha definito il serial killer cinematografico Hannibal Lecter un «uomo meraviglioso».

E anche se domenica, al termine di un comizio a Las Vegas, quando qualcuno ha provato a canticchiare “Happy birthday”, il presidente lo ha stoppato affermando serafico: «Arriva il momento in cui non vuoi sentirla, vuoi solo far finta che quel giorno non esista», ci si prepara comunque a festeggiarlo con un grande party in Florida. «Unisciti a noi per celebrare il compleanno del miglior presidente di sempre», si legge nell'invito, chiedendo agli ospiti di venire vestiti con i colori di - cos'altro? - la bandiera americana.

Trump intanto ha deciso di tornare al Congresso per la prima volta dall'assalto per chiamare a raccolta i repubblicani e chiedere il loro aiuto per ribaltare la condanna di New York per i pagamenti alla pornostar Stormy Daniels: due incontri informali con deputati e senatori, a pochi passi da Capitol Hill, per offrire un ramoscello d'ulivo ai “traditori” del Grand old party che votarono a favore del suo impeachment e ricompattare il partito in vista della convention di luglio a Milwaukee. Il tycoon ha portato un'offerta di pace ai deputati che hanno votato per metterlo sotto accusa dopo l'attacco del 6 gennaio, una svolta importante per lui che, dal voto del primo impeachment nel 2021, non ha mai risparmiato duri attacchi contro i dieci repubblicani infedeli. Quindi ha affrontato alcuni temi cruciali di questa campagna elettorale come l'aborto, rispetto al quale ha ribadito di essere favorevole che sia una questione affidata agli Stati e soprattutto ha chiesto ai suoi di insistere nell'attacco ai democratici accusandoli di essere "estremisti".

(Unioneonline/D)

© Riproduzione riservata