Il prossimo governo del Canada sarà formato dal partito liberale di Justin Trudeau.

Per l’attuale primo ministro dunque si apre la strada del terzo mandato, anche se non è ancora chiaro dai risultati delle elezioni anticipate se sarà a capo di un esecutivo di maggioranza o di minoranza.

"Voi (canadesi) ci state rimandando al lavoro con un chiaro mandato per superare questa pandemia e arrivare a giorni più luminosi – ha detto il neo rieletto primo ministro canadese -. Questo è esattamente ciò che siamo pronti a fare".

Non è stata una campagna elettorale semplice quella di Trudeau, che aveva indetto a metà agosto le elezioni anticipate per riconquistare la maggioranza persa due anni prima. Ci è riuscito, pur non ottenendo la maggioranza assoluta.

Secondo le ultime proiezioni, i risultati preliminari confermano che il partito liberale otterrebbe circa 155 seggi: al di sotto della soglia di 170 che consente di ottenere la maggioranza.

"Abbiamo lavorato molto duramente in questa campagna e i canadesi stanno facendo una scelta importante", ha affermato ieri, circondato dai suoi figli e da sua moglie Sophie Grégoire.

Fino all’ultimo i sondaggi hanno dato i liberali testa a testa con i conservatori guidati dal leader Erin O'Toole.

(Unioneonline/D)

IL VIDEO:

