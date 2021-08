Tragedia su una spiaggia di Ko Phangan, isola della Thailandia, dove un bambino di 9 anni in vacanza con la famiglia è morto dopo essere stato punto da una medusa velenosa.

Il drammatico incidente nella giornata di sabato: il bimbo, mentre faceva il bagno in mare, è stato punto, probabilmente da una cubomedusa. Per lui l’immediata corsa all’ospedale di Ko Phagnan, dove i medici non hanno potuto fare nulla per salvarlo.

Grande sgomento in Israele, dove il piccolo risiedeva con la famiglia.

Le cubomeduse, dette anche "vespe di mare", sono fra le specie marine più pericolose: il loro veleno colpisce direttamente il cuore e il sistema circolatorio delle vittime, e la puntura di questo animale si ritiene possa uccidere un uomo adulto in pochissimi minuti.

(Unioneonline/v.l.)

