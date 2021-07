Manca poco più di una settimana all’inizio delle Olimpiadi, e la città di Tokyo fa registrare il record di casi di Covid negli ultimi due mesi.

Superata quota mille, come non accadeva dallo scorso 13 maggio: sono 1.149 i contagi rilevati in città.

La cerimonia di apertura dei Giochi è in programma il 23 luglio allo Stadio Nazionale, situato nel centro di Tokyo.

Olimpiadi blindate quelle che si terranno dal 23 luglio all’8 agosto, senza spettatori è stato deciso alla luce dell’aumento dei contagi.

L’85% degli atleti e degli ufficiali che vivranno al villaggio olimpico e quasi il 100% dei membri e dello stadd del Cio saranno vaccinati o immuni, ha fatto sapere oggi il presidente del Cio Thomas Bach, dopo un incontro con il primo ministro giapponese Yoshihide Suga e la presidente di Tokyo 2020 Seiko Hashimoto.

"La percentuale dei rappresentanti dei media internazionali è fra il 70% e l'80%", ha aggiunto.

(Unioneonline/L)

© Riproduzione riservata