Esperti al lavoro per far luce su quanto accaduto a bordo del volo Air France partito domenica scorsa dall’aeroporto JFK di New York e diretto a Parigi: al momento dell'atterraggio, i piloti per “gravi problemi tecnici” avrebbero perso per qualche istante il controllo del mezzo, con evidente panico a bordo e non solo.

Secondo quanto ricostruito, il Boeing 777-300ER ha iniziato a non rispondere ai comandi poco prima della discesa sulla pista: la registrazione della conversazione fra piloti e torre di controllo, intercettata da alcuni radioamatori, rivela la tensione di quei difficili momenti.

"L'aereo non risponde ai comandi - dice il comandante - stop, stop!”. A bordo del volo ha quindi cominciato a suonare l'allarme e fra i passeggeri è scoppiato il panico.

I suoni e la voce concitata allarmano la torre di controllo. "Air France 11?”, chiedono da terra. “Ti richiamo”, dice il pilota. Quindi ancora dalla torre: “Air France interrompete l’avvicinamento a 1.500 piedi immediatamente”. “Ok ci fermiamo a 1.500”, rispondono dalla cabina. Ma l’allarme suona ancora, si aggiungono altri avvisi sonori. “Qui AF11, facciamo il giro, attesa a 4.000 piedi, vi richiamiamo”, dicono ancora dal velivolo.

“Abbiamo fatto il giro per problemi ai comandi di volo – spiega il pilota in una successiva conversazione con il personale di terra –. L'aereo non rispondeva, siamo pronti a riprendere la discesa con le indicazioni radar. Dateci il tempo di gestire la situazione poi guidateci fornendoci il vento in coda”.

Il Boeing, al secondo tentativo, è quindi riuscito ad atterrare sulla pista dell'aeroporto Charles de Gaulle.

“Air France conferma che l'equipaggio del volo AF011 del 4 aprile 2022 da New York JFK a Parigi-CDG ha interrotto la sequenza di atterraggio ed eseguito una riattaccata a causa di un problema tecnico durante l'avvicinamento”, ha detto un portavoce della compagnia aerea al Daily Mail. “L'equipaggio ha controllato la situazione e ha fatto atterrare l'aereo normalmente dopo un secondo avvicinamento”.

Ora Air France ha avviato tutte le indagini interne necessarie per capire la natura del problema tecnico. E secondo un portavoce del “Bureau d’Enquêtes et d’Analyses pour la sécurité de l’aviation civile” (Bea) gli esperti stanno già analizzando i dati delle due scatole nere del velivolo.

