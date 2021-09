Il nuovo governo dei talebani in Afghanistan sarà “senza alcun dubbio” un governo islamico. “Qualunque sia la combinazione, che sia islamico è garantito”, ha detto il portavoce Zabihullah Mujahid in un'intervista alla Cgtn, canale in lingua inglese del network statale cinese Cctv.

Le disccussioni e le consultazioni sulla formazione dell’esecutivo sono in corso, “spero portino a una buona conclusione”, ha affermato.

Per quanto riguarda i piani per la ripresa di una vita normale nel Paese, Mujahid ha precisato che

sono state prese misure in settori quali la sicurezza, la salute e l'istruzione.

"In primo luogo, uno dei servizi più importanti è la sicurezza: alle persone è fornita una buona sicurezza e viene stabilito lo stato di diritto". Sforzi in corso sono relativi ai "servizi sanitari e al settore dell'istruzione. Speriamo - ha auspicato - che il governo possa essere annunciato presto e che tutto torni alla normalità".

I talebani hanno dispiegato forze di sicurezza e tecnici all'aeroporto di Kabul per riparare le strutture, intensificando gli sforzi per ristabilire l'ordine e la sicurezza.

"Abbiamo creato una forza speciale – ha detto Mujahid - che manterrà la sicurezza all'aeroporto e speriamo che il nostro team tecnico risolva presto questi problemi in modo che le normali operazioni riprendano".

Il primo banco di prova con l’Occidente riguarda i corridoi umanitari. Sono già iniziati in Qatar i negoziati tra il governo inglese e i talebani destinati, nelle intenzioni di Londra, a cercare di assicurare un corridoio di uscita dall'Afghanistan a cittadini britannici e afghani rimasti indietro dopo il ritiro militare occidentale, ma intenzionati a lasciare il Paese.

"Il rappresentante speciale del primo ministro per la transizione afghana, Simon Grass, è a Doha e sta incontrando alti rappresentanti talebani per sottolineare l'importanza di un passaggio sicuro dall'Afghanistan ai cittadini britannici e a quegli afghani che hanno lavorato con noi negli ultimi 20 anni", ha dichiarato Downing Street.

(Unioneonline/L)

