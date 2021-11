Londra e Parigi hanno concordato sull'"urgenza" di aumentare i loro sforzi congiunti per combattere gli attraversamenti "mortali" della Manica da parte dei migranti che tentano di raggiungere l'Inghilterra dalla Francia, dopo il naufragio che ha causato almeno 31 morti.

Lo ha reso noto Downing Street. Nel corso di una telefonata il premier britannico Boris Johnson e il presidente francese Emmanuel Macron "hanno concordato sull'urgente necessità di aumentare i loro sforzi congiunti per impedire questi attraversamenti e fare tutto il possibile per fermare i trafficanti che mettono a rischio la vita" dei migranti, ha affermato un portavoce.

Ma il ministro degli Interni francese Gerald Darmanin ha attaccato il governo di Londra per la cattiva gestione del fenomeno: “La Gran Bretagna - ha detto - deve attuare una riforma del lavoro così da migliorare la gestione dell'immigrazione illegale”.

Dall’altro lato Boris Johnson ha puntato il dito contro Parigi, chiedendo al governo francese di “fare di più” contro l’impennata del flusso dei migranti verso il Regno Unito.

Almeno 31 persone ieri sono morte (tra di loro donne e un bambino) nel naufragio di un’imbarcazione di fortuna che, partita da Calais, nel Nord della Francia, cercava di raggiungere l’Inghilterra: “La Manica come il Mediterraneo, si sta trasformando in un cimitero a cielo aperto”, è il grido d’allarme lanciato dalle ong.

E' il naufragio più tragico da quando - nel 2018 - passare dalla Francia alla Gran Bretagna è diventata un'impresa quasi suicida, con la blindatura del porto di Calais e del tunnel sotto la Manica, per anni la via di fuga preferita per rifugiati e migranti.

Sembra che a bordo del barcone fossero stipate una cinquantina di persone in condizioni meteorologiche a dir poco avverse, sia per il mare sia per la temperatura attorno allo zero.

La procura ha aperto un'inchiesta per aiuto a ingresso irregolare e omicidio colposo aggravato: cinque scafisti sono stati arrestati.

Ma gli attraversamenti non si fermano: nonostante le condizioni meteorologiche siano pessime, due imbarcazioni con circa 40 migranti a bordo sono arrivate a Dover stamani.

(Unioneonline/L)

© Riproduzione riservata