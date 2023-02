Oggi è la fine di un’era dell’aviazione commerciale. Infatti, la Boeing ha cessato la produzione del B747, il Jumbo Jet, sino all’avvento dell’Airbus A380 l’aereo passeggeri più grande al mondo.

Boeing l’ha messo fuori produzione dopo ben 54 anni di attività. Nessun aereo commerciale è stato in produzione per così tanto tempo. Sin dal suo primo volo nel 1969, il Boeing 747 ha rivoluzionato il viaggio aereo come primo aereo di linea wide body (fusoliera larga, con due corridoi) ed è stato uno dei cardini dell’industria aeronautica americana per cinque decenni.

Il Jumbo Jet ha trasportato miliardi di passeggeri in ogni angolo del mondo.

Lo vedremo ancora volare ma sempre più spesso come aereo cargo per il trasporto di merci sino a scomparire.

