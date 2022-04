Una sparatoria si è verificata a Washington Dc, nella Edmund Burke School, istituto preparatorio per il college. Quattro le persone rimaste ferite.

Ad aprire il fuoco è stato un individuo ripreso in alcuni video. La polizia ha riferito che probabilmente “si è tolto la vita mentre gli agenti stavano entrando nell'appartamento dove si trovava”. Il nome che è stato fatto, ma non è confermato dalle autorità, è quello di Raymond Spencer, un 23enne di Fairfax, in Virginia. Il giovane era ricercato per essere interrogato ma non è chiaro se sia stato lui il responsabile dell’episodio. Di sicuro lo sparatore, una volta esplosi i colpi per motivi che non sono noti, è fuggito e subito è scattata la caccia all’uomo con un consistente dispiegamento di forze.

L’emergenza si era estesa a tutta la zona dove gli abitanti sono stati invitati a non uscire di casa.

